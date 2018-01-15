〈南部〉六龜寶來梅花綻放 遊客讚如雪景

2018-01-15

開花率逾7成

〔記者蘇福男／六龜報導〕連日寒流來襲、氣溫陡降，催出六龜寶來山區梅花怒放，開花率逾七成，六龜區公所趁勢舉辦「梅開山城笑，花賞寶來趣」活動，吸引大批民眾扶老攜幼上山賞花泡溫泉。六龜區長宋貴龍表示，梅花花期約兩週，預估到月底為止，歡迎前來賞梅。

花期估到月底

高市梅樹種植面積廣達一三六六公頃，比南投還多，高居全台第一，其中，又以桃源區八一九公頃佔六成最多，其次是六龜二五○公頃、那瑪夏一七七公頃、甲仙一一五公頃。

宋貴龍指出，六龜竹林休閒農業區四五二公頃農園，梅園佔有一五○公頃，連日來氣溫驟降，賴家古厝、三叉工坊、浦來溪頭社戰道和煤礦民宿等地的梅花綻放，滿山遍野的雪白梅花，美不勝收。

六龜山區昨風和日麗、陽光普照，六龜公所舉辦的「梅開山城笑，花賞寶來趣」活動，吸引不少民眾扶老攜幼上山踏青賞花，主場地賴家古厝後山坡十一公頃梅園，一片雪白花海十分吸睛，市長陳菊也特地上山賞花。

陳菊說，一年半前於寶來發現新溫泉源頭，市府投入四千多萬元，規劃寶來花賞溫泉公園，並設有足湯、手湯體驗區，未來將持續擴大溫泉區，並改善聯外道路，也期盼中央能大力支持，讓寶來溫泉觀光效益倍增。

來自鳳山的張文馨，從臉書資訊得知賞花活動，昨和家人趕早來寶來賞花，親眼目睹梅花花海驚豔不已；來自三民區的劉小姐，也是首次上山來賞梅花，驚嘆高雄竟有如此賞花秘境。

宋貴龍表示，三叉工坊附近百年梅樹區六十多棵梅樹，屬胭脂梅，每株梅樹都在山坡佇立超過一甲子，海拔六五○公尺的梅礦民宿，花海也很壯觀，民眾想要與梅花留下美麗回憶，每天上午十時前或下午三至五時，是最佳拍攝時機。