〈南部〉防空污 高雄燈會煙火秀全取消

2018-01-15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄冬天的空污問題嚴重，行之有年的高雄燈會施放煙火活動，今年確定取消！

高雄燈會藝術節的重頭戲是愛河煙火，每年都會施放，觀光局去年更加碼在高雄港第一港口防波堤，舉辦三場煙火秀，對提升高雄飯店旅館的住宿率，有不小幫助。

今年高雄燈會藝術節將從二月十八日進行到三月三日，但因高雄冬天空污話題持續延燒，市府去年十二月起，已推出三個月大眾運輸免費搭乘措施，如今更傳出今年高雄燈會將取消施放煙火。

今年愛河及高雄港都不施放

高雄市觀光局長曾姿雯昨天證實，愛河位於市區，由於煙火在冬天很難擴散，很早就決定取消今年燈會的愛河煙火。

曾姿雯表示，高雄港第一港口的煙火秀距離市區較遠，加上去年的吸客效果佳，觀光旅遊業都希望今年續辦，原本規劃今年減少為兩場、施放時間提早，長度也從十分六秒縮短為九分九秒，但空污問題持續引起關注，因此決定這兩場煙火也取消。

去年高雄燈會藝術節總共吸引三七六萬人次參觀，光是高雄港三場煙火秀就吸引八十九萬人次，創下約二十二億元觀光產值，飯店旅遊業對市府不放煙火的決定難掩失望。

飯店業認為，煙火本身的排碳量比例其實很低，在高雄港施放因高度高，一旦風吹過，擴散速度快，屬於局部暫時性的空污，但公部門擔心挨批煙火製造空污，業者只能接受。

市府：燈會有看頭 增空飄燈

觀光局強調，即使不放煙火，今年高雄燈會的國際燈區還是很有看頭，因應狗年，各國的狗燈籠紛紛出籠，例如法國貴賓犬、日本秋田犬燈籠等，水舞區也首度增加十米高的空飄燈，並打造長達百米的燈海隧道。