〈南部〉台東天后宮送暖 貧戶重個資領不到

2018-01-15

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市天后宮昨天舉行歲未寒冬送暖，發放禮金一千元及日用品給台東市低收入戶，但重個資的貧戶，因公所不能對外提供名單，失去受贈機會。天后宮董事長林有德及台東市長張國洲昨也在廣場慰問前來領取禮金的貧戶，提前祝福春節愉快。

受贈名單是由台東市公所提供，共三百八十二人，憑天后宮事前發放通知單兌領，為方便受贈戶，昨天來不及到場者，事後仍可到天后宮服務台領取。但有部分貧戶到現埸卻領不到，有些人是設籍在其它鄉鎮，有些設籍台東市，卻未在受贈名單，原來都是個資問題。

台東市公所社兵課長陳卉穎說，全市一、二款低收入戶近五百戶，部分在申辦時在個資選項勾選不同意對外提供名單，所以市公所不能提供給慈善團體。陳卉穎說，民眾在申辦時，承辦人員都會告知個資事項造成的影響，由申辦人自行決定是否同意個人資料由公所提供給民間團體。

春節卜杯賽 最大獎轎車

另外，天后宮開台東先例，農曆過年期間將辦辦「卜杯賽」，廟方已製作一只直徑約一﹒五公尺的筊杯盆，最大獎是一八○○cc的轎車，餘有機車、電視，希望吸引香客，也讓大家增添過年樂趣。

天后宮董事長林有德昨天公布參賽辦法，即日起受理報名，每人交六百元即可參賽，大年初一上午八點半到初六下午三點進行初賽，連擲六個聖杯（即一正一反）就通過初賽，可以參加大年初六下午三點開始的決賽。