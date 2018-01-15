〈南部〉疑誤食毒鼠 黑鳶數量再度不到600隻

2018-01-15

俗稱老鷹 叼食老鼠身亡

〔記者邱芷柔／屏東報導〕俗稱老鷹的黑鳶數量再次降至六百隻以下！

屏東科技大學鳥類生態研究室最新統計，二〇一七年全台黑鳶降至五百九十五隻，昨天還有民眾發現，一隻咬著老鼠的黑鳶倒臥在產業道路上，屏科大鳥類生態研究室初步研判是吃到誤食農藥中毒的老鼠所致，凸顯台灣田間使用農藥的情形仍普遍。

黑鳶是二級珍貴稀有保育類野生動物，屏科大鳥類生態研究室統計，二○一四年黑鳶總數有三百五十九隻，二○一五年四百二十六隻，二○一六年增至六百二十六隻，讓鷹友們振奮，但二〇一七年卻些微下滑至五百九十五隻。

研究人員林惠珊指出，黑鳶數量成長有個曲線，以最新的統計數字來看，屬於成長趨緩持平，必須再觀察今年的情況，才能知道是否已經到達黑鳶族群的極限。

在最新的統計結果出爐之際，屏東縣馮姓網友在屏北高中旁的彭厝農場，發現俗稱老鷹的黑鳶叼食老鼠，一動也不動地躺在產業道路旁，照片傳上網後引發熱烈討論，有網友就痛批台灣農藥氾濫。

研究人員洪孝宇指出，為了要確認黑鳶的死因，經初步進行解剖、採樣，發現這隻黑鳶將老鼠吃一半，胃裡還有鳥屍未消化，看起來是進食到一半突然暴斃，是劇毒農藥的特徵，初步研判是吃到誤食農藥中毒的老鼠而亡，不過，仍必須等一個月後才能確認真正死因。

研究室表示，台灣田間使用農藥的情形仍普遍，間接影響位居食物鏈頂端的黑鳶生命，目前台灣黑鳶的數量仍是岌岌可危，需要大家持續關心。