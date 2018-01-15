〈南部〉135棟日式宿舍歷史建築 屏縣盼補助活化

2018-01-15

位於屏東市區 見證飛行歷史

〔記者羅欣貞／屏東報導〕成立於一九二○的屏東機場，是全台最早的軍用機場，當時日本人在屏東市中心興建了飛行官兵宿舍群，遺留下的一百四十九棟眷舍，因前年文資法的修正，其中一百三十五棟在十年內陸續被列為歷史建築，保留率達九成，但漫長的修復活化，恐需要逾十億元的龐大經費，將是地方政府的嚴峻挑戰。

「不僅是日式建築的藝術價值，這裡也見證了台灣的飛行歷史！」，眷村子弟葉慶元指出，日治時期台灣總督府因國防考量，一九一九年興建屏東飛行場，即現今屏東空軍基地南機場，一九二七年至一九三七年前後，陸續興建憲兵、飛行軍官宿舍群，二戰後飛行場被國民政府接收，大都轉成空軍眷村、陸軍將領眷舍。

在文史團體爭取下，屏東縣府於二○○七年將崇仁新村成功區、勝利新村共七十一棟列為歷史建築；勝利新村通海區、憲光十村、得勝新村、崇仁新村空翔區共六十四棟，也在去年底經屏東縣文資審議委員會審議為歷史建築。

屏東縣愛鄉協會總幹事周芮宇欣慰表示，一百三十五棟的規模，是台灣目前位在城市中心最完整的日式宿舍群保留區，文資法修正後規定，五十年以上公有地房舍在處分前都要先文資評估，否則恐拆除殆盡。

老眷舍好不容易保留下來，接下來的管理與修復才是考驗，得勝新村上周還有竊賊闖入偷鋸柱子和門框，凸顯管理人力不足。

需要逾10億經費 地方財源吃緊

十年前保留的七十一棟，因財源吃緊修復牛步，直到去年有中央前瞻計畫挹注才加快，首期二十棟經費一億餘元預計今年中完成，其餘由文化部專案補助四億八千五百餘萬元，至二○一九年逐年修復完成，總計投入七億餘元。

至於其餘六十四棟日遺眷舍的修復，屏東縣文化處表示，由於不少房舍損壞嚴重，初步構想應不會全部修復，部分建築物將以殘跡保留方式呈現，所需經費將少於前幾批建物，但也在二至三億元之譜，只能爭取中央補助，否則地方政府財政難以負擔。