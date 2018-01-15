〈台北都會〉八仙塵爆傷友 相戀結連理

2018-01-15

帶著4個月寶寶 現身分享感謝

〔記者沈佩瑤／台北報導〕犯罪被害人保護協會士林分會昨舉辦歲末團體關懷活動，邀請逾一百六十位馨生人（犯罪被害人）共聚一堂；其中，因八仙塵爆案相知相戀的傷友蘇庭緯、韓寧夫妻，更帶著出生四個月的寶寶現身分享感謝。

蘇庭緯說，受傷後面對艱困漫長的復健路，認識了同樣是八仙傷友的韓寧，兩人在復健過程中相互扶持，「戰友」般的情誼，讓他們一起玩樂、一起分享生活，不但透過音樂鼓勵其他傷友，也讓他們決定攜手共度人生。蘇庭緯坦言，受傷讓妻子無法久站，但為了寶寶，一切都不是問題。