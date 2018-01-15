〈台北都會〉〈市府轉運站B0T案 千萬補貼業者〉明年沒補助 客運票價恐漲

2018-01-15

交通局將與業者協調

〔記者郭安家／台北報導〕北市府轉運站BOT案由統一國際開發公司營運，每年約繳一億元房屋稅，其中轉運站月台空間房屋稅即一千多萬元，台北市交通局也編列一千萬元補貼統一國際房屋稅，不過，市議會政黨協商達共識，僅再給予一年緩衝期，明年起不再補助統一國際。為避免業者將成本轉嫁給客運乘客、漲票價，交通局坦言將與業者協調。

民進黨市議員周柏雅表示，二○一一年至二○一五年，北市府每年替客運業者支付五百多萬元房屋稅，二○一六年因「促參法」房屋稅減半優惠措施落日，房屋稅增為一千萬元。

議會上週政黨協商時，達成共識再給予一年緩衝期，並通過一○七七萬元補助預算，但明年起不再補貼客運業者房屋稅。

公運處綜合規劃科長朱晨佐表示，二○一九年原則上不會再編一千萬元房屋稅補貼，粗估每個月台每月會增加三至五萬元成本，首都客運已表示票價還有上漲空間，但公運處會跟客運業者協調看看，降低轉嫁給消費者的空間，避免衝擊票價。

周柏雅也質疑，市府轉運站BOT案，經營百貨、美食地下街、高級酒店，共四萬一千坪，去年整年的「營業權利金」收入居然只有七十一萬元，二○一五、二○一六年也分別僅有一百萬元，平均每月僅收八萬多元，比東區一個小店面的廿萬元月租還低。

對此公運處則說，政府除收廿五億元開發權利金，還收取每年一百萬元營運權利金、公告地價三％的地租及一億元房屋稅。外界質疑權利金低，是因二○○四年招標時有特殊時空背景，當時狀況不是很好，流標三次。