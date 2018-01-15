〈台北都會〉永春都更案今審議 盼農曆年前復工

2018-01-15

延宕逾16年 今補正爭議點報告

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市忠孝東路、松山路口的台北市永春社區都更案延宕逾十六年，在前年七月拆除不同意戶房屋後，市長柯文哲同年九月更風光參加開工。豈料，去年七月最高行政法院判北市府敗訴定讞，導致都更變更計畫及建照將一併撤銷，成為國內首宗「斷頭都更案」。台北市隨即大動作協助建商及同意戶補正程序，而該案今天上午將進入都更會審議；據了解，市府高層希望永春案在農曆年前就可復工。

永春不同意戶認為，都更實施者森業營造違反法令，任意更動權利變換估價基準日導致損失，對北市府提起行政訴訟；都發局前年六月於高等行政法院敗訴，隨即提起上訴；最高行政法院去年七月駁回上訴，市府敗訴定讞，讓當時已動工一年的永春都更案，都更事業、權變計畫及建照遭撤銷。

市政府隨即大動作信心喊話，宣示將協助都更案復工；柯文哲受訪時，更將責任推給郝市府，並說市府已有新協調機制，遏阻類似問題發生。但永春都更變更計畫為柯任內核定，該案也是新協調機制所審的首案；新機制未防堵問題，柯文哲自打嘴巴。

都發局昨表示，市長在去年八月初時，就希望能夠在六個月內協助永春都更案補正所有爭議程序，也就是在農曆年前就回歸原本規劃。

對於不同意戶是否會繼續提出訴訟，都發局指出，提起訴訟屬於對方權利，法院會怎麼審議也無法控制，但是都發局能做的就是盡可能完備程序。

永春都更案同意戶劉德芬表示，市長承諾會比照「都更一六八專案」的速度審查，預計今天都更會將補正法院所提的爭議點報告；若一切順利，今天就有機會報核，接下來就是申請建照。劉說，不同意戶對於這次重新選配置之不理，從頭到尾都只是杯葛。他預期等到選配結束後，不同意戶必定會再針對選配提出行政訴訟。

不同意戶︰繼續提出行政訴訟

聽聞今天永春可能報核，不同意戶彭龍三表示，「這樣很賤」，表示仍會繼續提出行政訴訟，將該案撤銷。不同意戶王東凱則說，永春都更案還有很多瑕疵跟錯誤，過去不同意戶都有善盡提醒責任，但對方都不想聽，認為各方應該坐下來好好溝通。