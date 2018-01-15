〈台北都會〉《新北市下屆市議員選舉》國民黨現任優先提名 保守拚過半

2018-01-15

〔記者何玉華／新北報導〕在新北市議會六十六席議員中，國民黨有廿七席，加上無黨團結聯盟的奧援，這與民進黨的廿九席，仍有分庭抗禮的實力，國民黨市黨部評估各選區提名額度增減，維持現任者優先提名，新人依年齡在初選民調加權十％至廿五％不等，原本選情艱困的第三選區（三重、蘆洲），現任議員陳幸進因健康因素不再參選，面對泛綠陣營來勢洶洶，藍營也積極備戰。

今年底選舉，國民黨在新北市以「守住市長寶座、市議員席次過半」為目標，市黨部主委李乾龍勤走各區輔選，因此傳出他不僅抬轎，也可能坐轎，或由兒女參選；對此，李乾龍駁斥說，絕無此事，他會全力抬轎守住新北，二○二○年才有重返中央執政的契機。即使財源窘困，市黨部不但不裁員，還在第十選區（金山、萬里、汐止）、第九選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）各增加一名黨工。

市黨部評估，在第二選區（新莊、泰山、五股、林口）增加提名一席，現任優先，新人以全民調提名；第三選區與第六選區（永和）都被視為艱困選區，第三選區的陳幸進因健康因素而不再參選，僅剩蔡明堂一席，前國民黨籍議員胡淑容、黃桂蘭都有意捲土重來。

藍營在第六選區的市議員陳鴻源、連斐璠，在地經營多年、實力扎實，但應選席次少一席，再加上前議員金介壽也有意重披戰袍，泛藍票源面臨爭搶，情勢險峻。

另外，市府兩位副發言人葉元之、江怡臻也有意參選，市黨部評估兩人的知名度、拓展票源能力及重疊性，初步規劃葉元之在板橋區參選、江怡臻選土城區。

李乾龍強調，將依初選的全民調結果來提名，不會再有報備參選，確保穩操勝算，掌握實質過半的席次。