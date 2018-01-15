〈台北都會〉《新北市下屆市議員選舉》民進黨提名36席 泛綠合作留空間

2018-01-15

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員應選六十六席，今年底舉行的第三屆市議員選舉，依各選區人口數預估，第六選區（永和）將少一席，第二選區（新莊、泰山、五股、林口）將增一席，目前有廿九席的民進黨為了保留與泛綠陣營合作的空間，提名額度將與第二屆相同，仍維持卅六席，但第三選區（三重、蘆洲）傳出市議員鄭金隆有意交棒，讓選情增添變數。

民進黨在第一選區（石門、三芝、淡水、八里），本屆（第二屆）提名兩席，結果老將呂子昌意外落馬，下屆仍規劃提名兩席，除了現任的鄭宇恩，傳出呂子昌有意讓兒子呂孫福接棒，他也不排除親自再戰；綠營人士分析，民進黨這屆在第一選區總得票數四萬六千多票，只要得票數平均，足夠支撐兩席當選。

減少一席的第六選區（永和），四位現任的藍、綠議員，人人有信心但也人人有危機，民進黨徵詢現任議員許昭興、羅文崇意見後，維持提名兩席，兩人輸贏關鍵不只在黨內，更須擴展外部票源，也恐受國民黨提名策略影響。

第二選區（新、泰、五、林）雖然增加一席，民進黨考量洪仲丘的舅舅胡世和已宣布以無黨籍身分參選，連任成功但當選無效的張晉婷也將投入，再加上時代力量也可能派人參戰等因素，民進黨在保持與泛綠合作的彈性下，仍維持本屆的提名五席。

第三選區原本選情趨穩，鄭金隆傳出有意交棒給媳婦、華視主播彭佳芸，但彭佳芸並非民進黨員，她恐怕來不及參加在三月進行的初選登記，有可能以無黨籍身分參選，讓選情增添變數。

由民進黨市議員轉戰立委成功的第四選區（板橋張宏陸）、第五選區（中和江永昌）、第七選區（樹林、鶯歌、土城、三峽的吳琪銘），除了老將想捲土重來，三個選區也有新人躍躍欲試，民進黨內初選戰況激烈。