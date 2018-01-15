〈台北都會〉建安國小背包客畢旅 搭車做公益

2018-01-15

〔記者邱書昱／新北報導〕國小的畢業旅行行程脫離不了搭遊覽車去遊樂園，但是三峽區建安國小卻是讓學生帶環保餐具、搭大眾工具的「減塑環保背包客」之旅。建安國小訓育組長林宏盛表示，從一開始的行程規劃，都是由學生討論，老師從旁協助，並且旅途結合社會服務，讓畢業旅行更富有教育意義。

建安國小在三年前就推動背包客之旅，林宏盛說，這趟畢旅最主要目的是減少二氧化碳，有別以往搭乘巴士，而是選擇公車、火車的旅行，學生們背著登山包相當期待自己安排的行程，連社會服務的地點也是學生一手策畫。

建安國小校長許仁利說，每趟旅行都會選擇二至三個地點進行公益活動，曾去過宜蘭羅東博愛醫院關心重症病童、花蓮的自強外役監獄替受刑人表演跳舞，也到過鹿港老人之家，幫忙長輩們按摩擔任臨時孫子，過程中老師只負責從旁協助，甚至連旅館訂金匯款都是由學生打理。

許仁利表示，今年的畢業旅行是在一月十六、十七、十八日三天，地點選在宜蘭，學生們選擇不同以往的公益活動，是將籌募到的畢旅資金，提撥一成費用捐給忠義育幼院；也會去羅東夜市「淨街」，沿途宣傳減塑。

校方行前替學生做足事前準備及注意事項，像是練習在醫院表演的公益服務、幫忙路上的長輩提行李時的禮貌等，家長也認同學校的理念。

林宏盛指出，未來除了將這項活動繼續維持外，希望能夠挑戰登高山，帶著學生們認識山脈環境及社區服務，作為將畢業學生們邁向人生下個階段的里程碑。