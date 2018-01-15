〈北部〉《花蓮》縱谷油菜花開了 客城鐵橋好上鏡

2018-01-15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕寒流過了，天暖好出遊，花東縱谷玉里、富里的油菜花也盛開了，在陽光下的油菜花田色澤特別飽滿，在玉里鎮客城鐵橋下的油菜花田，吸引大批遊客、攝影師來此賞花兼拍照。玉溪農會則呼籲遊客盡量不要踩進花田中，以免影響油菜花及接續的波斯菊生長。

花蓮玉里至富里鄉東里的台鐵鐵道，因鐵路截彎取直之故，在玉里車站南側約一公里處興建「客城一號橋」、「客城二號橋」，兩座緊鄰的紅色高架拱橋跨越花東縱谷連綿稻田，由於去年十二月二期稻作收割後種植油菜花，本週起陸續盛開，前兩天花蓮一放晴，雖然溫度仍低，還是吸引大批攝影玩家來此「追火車」。

攝影玩家說，台東的油菜花海比較單調，最多是列車穿越一大片黃澄澄油菜花，反倒是玉里客城鐵橋還有大紅色鐵橋搭配花海，照片也比較活潑；而客城一號、二號橋不同季節風景各異，春節前有花海，二月春耕期水田放水，可拍鐵橋、青山在水田中的倒影，秋天則有稻浪搭配，美不勝收。

玉溪地區農會說，今年玉里的油菜花海已陸續開放，其中客城鐵橋段因為已經是觀光景點，除了播種的油菜花最近已經開花，也同時有種波斯菊，最近還只是小苗，由於今年過年要等到二月中旬，油菜花撐不了這麼久，等到花一謝，緊接著波斯菊花海「換裝」登場，也歡迎遊客到玉里賞花。