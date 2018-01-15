〈北部〉四月啟用烏石港轉運站 爭取免費巴士停靠

2018-01-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮烏石港轉運站站體已經完工，縣政府預估最快四月就可啟用，讓頭城地區有個完善的公共運輸轉乘站。不過，烏石港距離市區太遠；頭城鎮長曹乾舜說，將向縣府爭取在轉運站附近，設社區免費接駁巴士停靠站；縣政府表示，只要動線作好規劃，免費巴士可直接進入轉運站停靠。

宜蘭縣目前有宜蘭、羅東及礁溪等三處轉運站，烏石港轉運站是第四個；蘇澳轉運站在興建中，預計八月完工，羅東與宜蘭轉運站未來也會改建優化。

頭城鎮民要搭乘國道客運，需到礁溪轉運站轉乘，很不方便，地方爭取設置轉運站多年。縣府著手規劃，但設置地點，縣府與公所並不同調，地方希望就近在市區興建，但因找不到土地，經協商，考量觀光人潮，最後敲定設在烏石港。

站體已完工 將細部裝修與委外招商

烏石港轉運站去年二月開工，工程費一千一百萬元，設置三個候車月台，兩個給國道客運使用，縣內客運及市區巴士共用一個月台；轉運站外觀以鯨豚海上翻躍意象設計，符合烏石港賞鯨旅遊特色與海港地景；站體已經完工，接下來要辦理細部裝修與委外招商，縣府預估最快四月就可啟用。

不過，烏石港轉運站距離頭城火車站及市區很遠，地方質疑啟用後，對鎮民搭車並不方便；曹乾舜說，希望公所的社區免費接駁巴士可以停靠轉運站，或者在轉運站附近設免費巴士接駁站，才能讓鎮民方便利用，公所會行文給縣府，看可不可以四月完成與轉運站同時啟用。

宜縣府：動線若沒問題 免巴可進入

縣府建設處表示，烏石港遊客很多，選在烏石港興建轉運站，就是要服務當地的旅遊人口，轉運站位於國五北端，市區客運跟國道客運都可停靠，這是頭城第一個完善的客運停車空間，具轉乘與接駁功能，現階段雖無規劃社區免費巴士停靠，但只要經過評估，動線沒有問題，免費巴士應可進入轉運站停靠。