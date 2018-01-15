〈北部〉頭份中興路凹陷積水 影響行車

2018-01-15

質疑道路施工回填草率所致

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中興路段與中興路三七九巷交界路口，引發民怨並且質疑是日前道路施工後回填草率，使該處凹陷嚴重，車輛行經時若未注意減速，車身嚴重晃動，若遇到雨天積水更加危險。有民眾稱曾向頭份市公所反映，卻遲未獲改善。但頭份市公所表示，因工程統籌發包需要時間，近日便會針對該路段進行改善。

頭份公所：近日將進行改善

中興路段與中興路三七九巷交叉路口路面，去年時挖路施工後再回填，但卻未依照原路面高度填平，以致該路段留有一處明顯凹陷處，有民眾抱怨，每次開車經過都要刻意減速，或繞道外側車道，倘若不熟悉當地路況，車輛疾駛而過恐會失控造成危險，甚至有居民反映，經過該處「車子震動到午餐差點吐出來。」

而去年底就有市民向頭份市公所反映該路況問題，議員陳光軒也曾提出報修，但至今仍未修復，民眾質疑市公所行政作業延宕太久，無視用路人行車安全；而日前遇上連日大雨，該路段凹陷處積水嚴重，讓用路人經過時更加險象環生，市民批評不斷。

但頭份市公所澄清，接獲通報後就立即著手發包作業，協請承包商施工填平，但因該路段經評估暫無立即危險性，因此不適用開口合約直接發包進行修繕，依流程仍須將所有需要填平路段彙整後，再統一發包，依序進行施作。

公所工務課強調，目前該路段修繕工程已發包，但因包商施工仍須安排時段，依序改善各個路段，無法依民眾反映便立即排工施作，但公所會再與包商協調，加速施工時程，預計於本週便會重新填平路面，保障用路人安全。