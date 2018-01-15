〈北部〉退休師助弱勢生 21年不間斷

2018-01-15

以早逝兒之名 設獎助學金

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣文林國中文隆分部退休老師吳正賢，因從小出身於清寒家庭，深感弱勢學子求學不易，加上兒子三歲時因病早夭，故以子之名成立獎助學金，幫助弱勢學子，從八十五年至今從未間斷，已幫助七百四十七名弱勢學子，捐助近百萬元，昨早再捐助頭份、竹南地區十五名國中學生，期盼他們在求學路上能無後顧之憂。

85年至今 已助747弱勢學生

六十歲的吳正賢表示，自己幼時出身在清寒家庭，靠領低收入補助度日，求學路很坎坷，後來他在銅鑼鄉的文林國中文隆分部擔任英文老師時，發現校內有七、八成學生都出身單親或經濟弱勢家庭，堅持「苦不能苦到孩子」，希望在急難時對弱勢學生伸出援手。

吳正賢說，兒子在三歲時因癌症離世，因此將癌症基金會提供的補助款，偕同炬光慈善會，並以子之名創「炬光孟勳獎學金」，希望將愛子的光與熱，傳送溫暖給更多有需要的弱勢學子。獎學金創辦至今已廿一年，捐助金額近百萬元，一共幫助七百四十七名家境清寒、積極向學的國中學生。昨日獲獎的朱姓學生也說，很感激有這次機會獲獎，可以補貼學費開銷。

挺善行 慈善會捐同等金額

而苗栗縣炬光慈善會也表示，為支持吳正賢老師的善行，只要吳正賢捐出多少錢，慈善會也會募款捐出同等金額，昨早頒發一Ｏ六學年度助學金，共十五名學生獲得每人兩千元的補助。慈善會也呼籲大潤發等商場設有統一發票募捐箱，希望善心人士能踴躍捐出發票，讓慈善會能幫助更多貧戶。