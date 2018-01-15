〈北部〉護樹團體反五酒桶山闢公園 里民不領情

2018-01-15

護樹團體促暫停開發做環評

〔記者陳昀／桃園報導〕市府編列一億八千萬元預算，要在蘆竹區五酒桶山開闢生態公園及步道，第一期工程已上網招標。護樹團體昨天為此發起抗議，要求市府暫停開發並進行環境影響評估，立法委員陳學聖也到場力挺；市府工務局回應說，這項計畫二○一三年已獲內政部核定，且市府為保護生態，已將十五米聯絡道縮減為闢建三米步道，盼護樹團體理解。當地里長表示，里民多支持闢建無障礙生態步道。

桃園護樹行動聯盟、台灣樹人會等團體昨天在五酒桶山登山步道入口處演出行動劇抗議並發動連署，由小朋友駕駛玩具挖土機撞倒紙箱打造的樹，諷刺市府不愛惜樹木。他們說，當地後山已有汽車聯絡道，不須再興闢三米道路，更不要公園和水泥建設，抗議與連署獲得不少登山民眾的贊同與響應。

市府：已縮減至步道 不開挖

工務局景觀暨防災科科長高必嫻表示，這項計畫原本獲內政部核定闢建十五米道路，但市府基於生態保育，決定先闢建三米寬的無障礙生態步道為主，沒有緊急狀況不會開放汽車通行，且公園預定地內目前也有其他設施，市府只是進行整理、做好維護，整體計畫不會有大規模開挖土方的工程，經環保局認定無須實施環境影響評估。

山鼻里民多贊同建公園及步道

蘆竹區山鼻里長張寶龍說，地方民眾多數贊同建設公園及步道，尤其許多老人家喜歡爬山，如有無障礙生態步道不但會比較省力，還可以坐輪椅上山，相信公園整理好後，會成為更好的活動空間。

此外，護樹團體再度批評桃園沒有樹木保護自治條例，遵行的中央「森林法」對老樹認定的標準門檻高，像是樹齡得逾百年、樹胸直徑須達一百五十公分等，符合保護標準的樹木寥寥可數；陳學聖說，他已提案修改森林法，也呼籲地方政府不要再「怠惰不作為」，應該先行訂定符合民眾期望的樹保自治條例。

農業局重申不會輕易砍樹

農業局表示，台北等另五都是在中央頒布法令前就訂定自治條例，中央森林法對於需保護樹木的標準雖然較嚴，但桃園市樹保審議會審定老樹時，還是會考量地方情感、藝術人文等因素，不會輕易砍樹。