〈北部〉稀有候鳥紅胸鶲石門水庫現蹤 鳥友瘋拍

2018-01-15

上百支大砲緊盯 警拉管制線

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫有「超級迷鳥」驚喜報到！水情正好的石門水庫，最近出現一隻稀有的冬候鳥「紅胸鶲」，造成鳥友大轟動，近期的假日總吸引大批鳥友攜帶上百支大口徑的照相機進駐，這些「大砲」就在中線梅園的小小公園內排排站，個個迫不及待想要碰運氣，一睹羽色豔麗、胸部橙紅色的「紅胸鶲」英姿，即使是驚鴻一瞥也好，有人還連跑了好幾趟。

石門水庫風景區周邊高山環繞，滿水時水域面積約八平方公里，水庫全長廿八．五公里，誘鳥植物多，適合鳥類棲息、活動、覓食、築巢、繁殖下一代。桃園市野鳥學會調查發現，石門水庫風景區內的野鳥有二一○種之多，堪稱是北台灣最佳賞鳥地點之一。

桃園市野鳥學會總幹事葉嘉嵩表示，「紅胸鶲」是幾年前才從「紅喉鶲」西方「亞種」獨立出來的新鳥種，紅胸鶲的下嘴基肉黃色，可以與很相似的紅喉鶲區別外，紅胸鶲在夏天於西伯利亞繁殖，冬天南遷到中國南部、泰國、馬來西亞度冬，台灣是在度冬區域的邊緣，每年只有很少量的個體被發現，被鳥友稱為「超級迷鳥」。

野鳥學會：聽叫聲尋鳥蹤

葉嘉嵩說，去年底在石門水庫現蹤的這隻「紅胸鶲」是雄鳥，外型非常漂亮，對鳥友來說魅力更是無法擋。由於紅胸鶲停留時間最多只到三月，鳥友無不把握難得的賞鳥和拍鳥機會，紛紛前進石門水庫；他說，紅胸鶲的叫聲是連續的「特兒…」聲，跟同地點出現的綠繡眼「急、急…」聲不同，建議鳥友可仔細聆聽鳥的聲音來尋找。

然而，眾多鳥友在拍攝過程中，常不經意影響鳥類棲息處所及周邊生態環境，且較佳的取景地點多有滑落山坡的危險，駐守石門水庫的保七總隊第二大隊員警，為維護珍貴鳥類棲息處所、生態環境與遊客安全，只好充當鳥類保育員，到場拉出管制線，並勸導鳥友賞鳥時保持距離、保持安靜，以免干擾到遠來嬌客的棲息。

此外，水利署北區水資源局舉辦的石門水庫生態風光及水庫人文景觀建設成果攝影競賽，第一名獎金二萬元，即起至卅一日受理收件。