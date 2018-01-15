〈中部〉精武路封路8個月 居民嫌長

2018-01-15

太平新福里600戶里民連署

〔記者陳建志／台中報導〕鐵工局中區施工處進行精武路地下道填平工程，工期從去年九月到今年五月底長達八個多月，商家生意受影響，民眾通行不便，太平區新福里長李鎡進發起連署，要求縮短工期、儘速通車，已獲五、六百戶里民連署；鐵工局中工處表示，將配合市府規劃，至少提前一個月完工。

李鎡進說，精武路地下道填平工期近九個月，因封路民眾改道，中山路四段商家生意大受影響，此外，不少民眾的小孩在東區補習、唸書，都要繞路通行相當不便，近日發起連署，到昨天約有六百戶連署，今將把連署書交給鐵工局和市府，希望縮短工期早日通車。

市府水利局副局長馬名謙表示，為解決東光路及精武路口的淹水問題，並補注綠川水源與淨化水質，配合精武路地下道填平，施作綠川引流和下水道工程，其中綠川引流經增加夜間施工，並以輪班方式趕工，提前在去年十月十日完工，接著由鐵工局進行第一階段填平後，繼續施作下水道，預計一月底完工，交由鐵工局進行第二階段填平。

鐵工局︰至少提前一個月

鐵工局中工處公關張伸嘉表示，當初環評要求以原土回填，每層約需三天的時間，碰到下雨還要挖開曝曬重新輾壓，若回填不實未來恐出現路面下陷，因地下道深度達六、七米，總共要回填廿多層，才會造成工期拖長。

此外，為降低交通衝擊，東光路橋拆除採半半施工，增加工程所需時間，將儘快與市府協調，目前配合市府規劃，至少趕在四月底前完工。