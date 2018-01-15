〈中部〉楊鐵一村住戶 抗議重劃不公

2018-01-15

〔記者陳建志／太平報導〕太平區中平九街附近推動「福平興自辦重劃」，楊鐵一村五十多戶昨前往彭姓重劃會理事長住處舉白布條抗議，住戶表示，廿多年前為取得道路和停車場用地，每戶交付十萬元給楊鐵公司做為塗銷抵押設定，沒想到重劃會公告，才發現停車場成為不良債權遭拍賣，憂心未來通行受阻、無處停車，質疑重劃不公。

太平區福平興自辦市地重劃區推動後，原向國產署承租土地的玉旨奉天宮，在租約到期後國產署提出拆廟還地告訴，纏訟十多年，法院判決強制拆除定讞，去年十二月玉旨奉天宮主委陳東林率領民眾抗議，並提出訴訟要求暫緩拆除。

昨天陳東林再帶領重劃區旁的楊鐵一村五十多戶住戶，前往彭姓重劃會理事長住處舉白布條抗議，抗議重劃不公，因彭男不在家，住戶表達訴求後離開；彭男不在，無法得知對此事看法。

張姓住戶表示，民國八十四年楊鐵公司向每戶收取十萬元，表示將把道路、停車場等公共設施塗銷抵押設定讓住戶使用，直到重劃公告，才發現原有停車空間被拍賣，當初承諾沒做到，希望歸還十萬元，也希望重劃會重新和住戶協調；因楊鐵公司已宣告破產，無法取得其回應。

地政局重劃科長余俊政表示，該重劃案民國七十九年前縣府就核定，因故暫停，直到一○四年重劃會才繼續推動。楊鐵一村住戶並非重劃範圍地主，且經比對相關資料，發現居民當初所繳交的十萬元，主要是取得道路使用同意權，但重劃後道路通行不會受阻，住戶若認為權益受損可另外提告，但和此次重劃並無關。