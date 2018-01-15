〈中部〉批建築師低能 江啟臣坦承沒查證

2018-01-15

LINE轉PO大河里福德祠國際競圖媚日

〔記者李忠憲／台中報導〕西屯區大河里福德祠前日動土，國民黨台中市長擬參選人、立委江啟臣昨在LINE各群組轉PO「批評西屯大河里福德祠國際競圖『媚日』、台灣的建築師都死光了嗎？市政府浪費公帑」文章，卻引發外界批評「搞烏龍」，並回批江啟臣「沒搞清楚狀況、管太多」。

江啟臣澄清說，該文章已流傳一陣子，文章非他所寫，他只是轉PO。對於文章內容有錯誤，他坦言是自己沒注意、沒查證，批評絕非他意。

江啟臣近期在各地拜票行程中，數次刻意批評市府，昨早在LINE群組PO文中更是用詞激烈，說「台灣的建築師都死光了嗎？全部都是不具國際觀的低能兒嗎？」質疑這樣的設計為何需要浪費公帑去做國際競圖？明明是傳統中華文化的民族殿堂也要趨炎附勢地冠上國際觀的大帽子，搞出如此四不像的福德祠，很抱歉，我真的無法接受，真的很想飆髒話…，並請大家看看，像不像變形的日本神社？媚日到這種地步…。

大河里長︰競圖根本沒花市府一毛錢

該PO文內容快速在各群組流傳，包括當地大河里長陳資源、大河里福德祠主委劉坤湧都輾轉看到，十分不解，因為競圖過程根本沒花到市府一毛錢，劉坤湧甚至直批江啟臣「沒搞清楚狀況」。

陳資源直言江啟臣「過分！管太多！」他表示，大河里福德祠原本是三合院形式，跟傳統土地公廟也不相像。早在前市長胡志強時代，廟方就同意與市府交換土地，並以宗教中心結合經貿中心的精神，決定與台灣大方廣人文美學協會、戴育澤建築師事務所結合，共同主辦第三屆福德祠學生競圖。透過國際競圖，最後選出前三名，由福德祠信徒代表投票決定。三個作品中，最後是日本學生作品最像原本的三合院樣式，最獲青睞。

陳資源說，神明喜歡住大別墅、透天還是三合院，那是神明決定，並不一定要住傳統廟型，希望他（指江）眼光能看遠一點。

福德祠主委︰胡志強時代舉辦的競圖

劉坤湧則回說，廟沒有政黨色彩，當初是前市長胡志強時代舉辦競圖，整個過程根本沒用到市府一毛錢，競圖就收件好幾百件，經評審評選出前三名才票選。江啟臣的批評「不厚道」，顯然是「小題大作」，「沒搞清楚狀況」。劉也說，江立委如有空，歡迎到廟裡走動，他很樂意說明始末。