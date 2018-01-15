〈中部〉草屯民服分社 林宗男33年前索討

2018-01-15

當年還出書記錄過程

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕黨產會今年將清查國民黨各地民眾服務分社，前南投縣長林宗男擔任草屯鎮長時，即向草屯民眾服務分社追討公有廳舍，三十三年前還出「黨霸公產」等書，記錄追討過程，堪稱追討國民黨產的先鋒，很多鎮民至今懷念這位「硬氣」鎮長。

因肺腺癌過世七年多的前南投縣長林宗男，在他擔任草屯鎮長期間，即以「黨外鎮長」挑戰當時的國民黨，當時還是戒嚴時期，他卻公開指國民黨草屯鎮民眾服務分社，霸佔草屯鎮有房屋公產，拒絕還屋於民，後來把該廳舍興建到向國民黨追討的過程、公文、會議紀錄集結出「黨霸公產」一書。

林宗男任內雖仍未要回鎮有廳舍，但到了莊萬振擔任鎮長時代，該服務分社和國民黨草屯鎮黨部即遷出公所的廳舍，自購大樓的兩層樓作為辦公廳舍。

「草鞋墩風華」記載緬懷

草屯鎮公所今年第五年出版的「草鞋墩風華」年刊，即為文介紹林宗男，只是文章中未提及這段追討廳舍的往事，但因黨產會清查民眾服務社新聞而憶起這位前鎮長。

新出刊的年刊中，則特別提及林宗男擔任草屯鎮長任內編「草屯鎮志」，是南投縣內第一本地方志，且他當時舉辦婦女運動大會、興建縣內第一座老人會館及第一座青少年活動中心，這些「第一」紀錄讓不少鎮民很懷念這位硬漢型首長。