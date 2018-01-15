〈中部〉日治時期「米穀統制組合」》彰縣文化局 救回2大保險箱

2018-01-15

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣文化局的大廳最近運來了二個日治時代的大保險箱，局長陳文彬表示，每個保險箱重達一千多公斤，原本存放在彰化縣府，因體積龐大且毫無用途，要賣給舊貨回收商，還好被文化局「搶救」回來，真是「撿到寶」了！

陳文彬指出，保險箱外觀完整、內部維持良好，甚至保有銅製的鑰匙。根據其外表的商標，確定是一九三○年代在日本東京所製造，而內部也有「彰化郡米穀統制組合」字樣，顯示這二個保險箱的最初所有者，正是一九三○年代設立並具有半官方性質的「彰化郡米穀統制組合」。

在當時，台灣總督府在各地設立「米穀統制組合」，領導者都是當地的大米商，總督府希望藉由此一組織，在掌控台灣所生產的稻米數量以及輸出情況。到了戰爭期間，該組織甚至成為政府控制稻米生產、販賣的機構，從事配給米糧工作。

陳文彬指出，各地「米穀統制組合」在戰後取消，財產都由各地政府所接收，可能在此情況下，彰化縣政府也接收了這二個保險箱。由於每個保險箱重達一千多公斤，因體積龐大且毫無用途，有意要將其淘汰並賣給舊貨回收商，還好縣府行政處先通報被文化局，文化局前來查看後，立刻「搶救」回來，請人搬回來文化局存放。

陳文彬說，大保險箱年代久遠，且具有時代意義，目前保存狀況良好，日後可考慮放在縣史館做為「鎮館之寶」。