〈中部〉彰化火車站無障礙電梯 又壞了

2018-01-15

得爬3層樓高階梯 銀髮族傻眼

〔記者湯世名／彰化報導〕又壞了！彰化火車站跨站人行陸橋無障礙電梯最近又張貼「後站電梯故障」告示，讓欲搭乘的銀髮族傻眼，只好吃力爬著三層樓高的階梯，輪椅族則望著電梯興嘆，不知如何是好。火車站站長邵宏松表示，日前陰雨不斷，造成電梯進水故障，將儘快修復啟用。

彰化火車站跨站人行陸橋的前、後站，設有專供身障、孕婦及長者搭乘的無障礙電梯，不料兩座電梯啟用以來，常見民眾牽著腳踏車、機車搭乘電梯往來前、後站，讓真正有需要的人無法使用，前年底兩座電梯就因不堪長期輾壓而故障，讓真正有需要的長者、身障人士半個多月無電梯可搭，氣得破口大罵，台鐵也只好花錢修復。

去年四月前站無障礙電梯又傳出卡在三樓，台鐵發現是電梯門的感應光條故障，經過搶修恢復啟用，不料數日後有身障人士在電梯內無論怎麼按，電梯門就是不開，所幸按了老半天終於恢復正常運作，驚險萬分，但無障礙電梯反覆出現故障，讓銀髮族、身障人士搖頭。

允儘快修復 彰化站籲依規定使用

不料，昨天有銀髮族發現前、後站都張貼「後站電梯故障」告示，暫停使用，再度傻眼，原本要從前站搭乘電梯到後站辭修路的輪椅族也望著電梯興嘆。

彰化火車站長邵宏松對此指出，無障礙電梯之所以會不斷故障，主因是民眾長期來牽著腳踏車、電動機車搭乘，車體碰撞電梯內設備及超過電梯負荷所致，這次再度傳出故障，是因為日前連日下雨，後站電梯內進水，為安全起見而暫停使用，他們會檢修後儘快恢復啟用。

邵宏松說，無障礙電梯是要給真正有需要的人使用，一般民眾請爬樓梯，否則「修不勝修」！故障問題仍有可能會再度出現，呼籲民眾確實遵守規定。