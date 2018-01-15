〈中部〉竹山清潔隊清淤專案 忍髒臭鑽進水溝

2018-01-15

費時半個月 改善市區淹水問題

〔記者謝介裕／竹山報導〕不畏天寒地凍，南投縣竹山鎮公所清潔隊就市區排水溝展開「清淤專案」，歷經半個月來努力，十四日告一段落，市區排水溝阻塞問題，隨著被清出的垃圾逐一被打通，環境變整潔，連平日遇雨淹水問題，也可獲大幅改善。

竹山鎮中正、中山、竹山、雲林、下坪、桂林等市區六個里，每逢雨季到來，便飽受水患威脅，問題出在於排水系統充斥落葉枯枝、塑膠袋、飲料瓶罐、營建廢棄物及民生料理廢油等五大因素，導致排水功能大受影響，清潔隊遂將排水溝「清淤專案」，列為二○一八新的一年首要工作重點，甚稱竹山鎮公所清潔隊另一項創舉。

清潔隊長陳東睦指出，從今年元旦起，隊員利用清理家戶垃圾的空檔時間，安排排水溝清淤工作，儘管近日因寒流來襲，氣溫極低，但隊員們不受影響，有時因機具無法清除，也被迫鑽進髒亂、惡臭的水溝中，以人工挖掘的作業方式，將結塊的廢油、土塊、淤泥等廢棄物清出，展現出不怕冷、不怕臭的「忍」功，也令地方民眾不得不刮目相看。

第二階段針對郊區 農曆年前完成

陳東睦說，竹山鎮總共有二十八個里，在市區排水溝清淤完成後，第二階段將針對郊區排水溝，預計在農曆春節前可全部完工，也算是清潔隊送給鎮民的春節禮物，並呼籲民眾做好垃圾分類，尤其，家中廢油千萬不要再隨意倒入排水溝，共為維護良好居家環維盡分心力。

清潔服務項目與時俱進，該隊去年在全縣環境清潔考核評比成績，完成冠軍三連霸，且鎮內中正、中山及竹山等三個社區環保志工隊，在全縣三十九支隊伍中，也包辦全縣前三名，締造前所未見的好成績。