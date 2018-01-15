〈中部〉雲林又一鴨場染禽流感 明起二階防疫

2018-01-15

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣再傳一鴨場確診H5N2禽流感，昨天撲殺三九一五隻北京鴨；雲林縣動植物防疫所表示，十六日起鴨隻上市屠宰前須先送驗，確診禽流感陰性才可屠宰上市。

鴨屠宰前先送驗 陰性才放行

動植物防疫所技正鄭安國指出，一至四月是禽流感流行好發期，防檢局上月十一日啟動第一階段防疫措施，針對曾違反高病原性禽流感防疫措施的禽場進行篩檢，昨天撲殺的鴨場於本月十日篩檢，出現H5陽性反應，昨天確診感染H5N2病毒，場內三千九百多隻北京鴨昨下午完成撲殺。

鴨場確診 撲殺近四千隻

鄭安國指出，雁型目禽鳥包括鴨、鵝為禽流感病毒的自然保毒宿主，於感染發病後不易由外觀發現異常症狀，但是病毒會在體內複製後排出，繼續感染其他動物，明天起將啟動第二階段防疫措施，鴨隻上市屠宰之前，須向防疫所申請檢驗高病原性禽流感，確認陰性者，才能屠宰上市。

雲林縣今年截至昨天共有五場禽場檢出禽流感病毒陽性，撲殺三萬八千多隻雞、四千五百多隻鴨。防疫所提醒，冬天病毒較活躍，加上雞隻有相互取暖習性，禽流感較容易爆發，飼主須加強管理作為。

鄭安國指出，罹患禽流感的雞隻會高燒不退，外觀沉鬱、蹲坐、臉部浮腫、雞腳脛骨部分潮紅，屠宰脫毛之後會有大片皮出現血兆，與健康雞隻非常容易辨別，且國人吃雞的習慣都是充分煮熟、久燉，安全無虞。

另外，農委會委託中央畜產會派駐獸醫師駐場檢驗，一發現即會請各縣市政府回溯追查，確保不會有病死家禽流入市面，消費者不用過度擔心。