〈中部〉賞梅潮加「騎跑」交管 梅山塞爆

2018-01-15

市區回堵5公里到福高交流道

〔記者蔡宗勳／梅山報導〕嘉義縣梅山汗路文化觀光祭「大嘉義騎跑」昨天登場，太平公路為此封閉，車輛無法上山，梅山公園同一天湧入數以萬計的賞梅遊客，致市區與周邊道路交通大打結，回堵四、五公里到國道三號大林交流道，不少遊客、鄉親陷在車陣逾一小時，嘖有怨言。

副縣長吳芳銘表示，昨天參賽選手與遊客大匯集，造成空前塞車，由於太平雲梯帶動周邊觀光發展，類似狀況恐一再出現，已要求相關單位及早規劃分流作業，避免重現壅塞窘況而怨聲載道。

縣府︰停車場近日驗收

縣府文化觀光局長許有仁說，舊梅山國中已改建為停車場，近日驗收，啟用後可停放大客車三十六輛、中巴八輛與小客車七十一輛，舒緩車流；梅山鄉長劉宏文建議，遊客多利用北外環道，才不會困在市區內與南外環道。

「大嘉義騎跑」八十公里自行車比賽，原本要在七日舉行，因雨延至昨天，清晨六點，自行車賽、四十二公里全馬及二十六公里超半馬依序鳴槍出發，挑戰高難度的太平公路三十六彎，過程艱辛，但二千多名參賽者不管花多少時間都要拿到完賽證明。

因應活動，太平公路昨晨五點到中午十一點半管制通行，致使打算沿太平公路到太平、碧湖、太興、瑞里、瑞峰等景點旅遊的人車，被隔絕在梅山市區。

梅山公園三千多株梅樹在這波寒流加持下，綻放雪白花朵，美不勝收，昨天氣溫回升，又逢例假日，賞梅的人、車潮絡繹不絕，與無法上山的車輛匯流，致區域交通爆塞，停車位一位難求，有遊客嘆說「乘興而來，敗興而歸」。