〈南部〉做回收助夫戒賭 半百婦惜福助人

2018-01-14

〔記者王涵平／新營報導〕年幼喪父、婚後丈夫嗜賭，脊椎開過三次刀，蘇金環遇上慈濟志工後，發願挽回丈夫與家庭，歷時十多年，丈夫果真戒掉菸、賭，一同走上慈濟道路，昨日在歲末祝福活動分享，希望大家珍惜所有，行有餘力要拉人一把。

五十歲的蘇金環表示，老家在嘉義布袋，三歲時喪父，母親獨自養育四個子女，為減輕家中負擔，小學畢業後獨自到新營當女工，認識同事郭紋良，廿歲時不顧家人反對嫁給嗜菸嗜賭的郭紋良，婚後她自己獨力撐起家計。

五十一歲的郭紋良回想起當年荒誕歲月，直說「實在很離譜」，他說，當時一天三包菸，賭博賭到站起來時，得撐著牆壁才能走路，完全不管家庭。

苦悶的蘇金環透過朋友建議到慈濟鹽水環保站找志工訴苦，在志工張振欣的鼓勵下開始從事環保工作轉移心情，之後，為了挽回丈夫，還拿出兩百萬讓郭紋良創業，並向菩薩發願，工廠訂單穩定就捐二手環保車，果然如願。

未料，工廠上了軌道後，郭紋良卻愈賭愈大，且常睡在工廠不回家，蘇金環向張振欣求助，透過慈濟志工的鼓勵，邀約郭紋良也參與環保、助念等工作，經過兩年，郭紋良戒掉賭與菸。

蘇金環從事環保回收過程發現大型回收袋設計不利於回收物倒出，就自行設計將袋口變大，並以塑膠繩束口，輕而耐重的網狀布料除了裝多，也能一人作業，環保袋已分送兩千只，遍及彰化、嘉義、高雄等地環保站。

家庭圓滿，蘇金環現在對簡單生活甘之如飴，她說，好天氣賺到的錢要存到壞天氣時用，也能幫助更多人。