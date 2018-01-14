〈南部〉台南推動社宅 目標109年1.9萬戶

2018-01-14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市政府配合中央推動社會住宅，以達到照顧弱勢及住者有其屋目的，將透過整合性住宅補貼、包租代管及多元興建方式，預計一○九年可提供或補助一萬九千多戶，原則上不採取公有地新建社會住宅，以免到時候成本倒貼，甚至供過於求，成了蚊子住宅。

都發局表示，南市跟其他直轄市情況不同，目前房價所得比及市民貸款負擔率都是六都最低，且空屋率超過一成，租金水準也是六都最低，如果全部採取新建社會住宅，恐怕難以自償，因此以提供租金補助、包租代管與多元興建方式推動政策。

都發局試算一處公有地新建社會住宅，若是自行新建約二百三十戶，興建加營運成本，資金缺口高達九億元，而且營運五十年無法自償，財政壓力大，都發局直言，新建方式不是台南推動主力。

不過，市府也會透過整建公有房舍、公辦都市更新及ＢＯＴ方式，投入社會住宅供給；例如平實營區、精忠二村、仁德二空新村、大鵬五村等，透過公辦都市更新案，要求提供公益性設施。

都發局表示，台南較無高房價問題，住宅存量又足，租金水準在六都最低， 民眾購屋與租金負擔比例相差無幾，不像北部高房價負擔，有其租屋需求供給，以台南租金行情低廉，對於弱勢家庭採取租金補貼較為有利。

都發局表示，整合性住宅補貼，包括租金補貼、購屋貸款、修繕貸款、社會局補助及民族事務委員會補助等補貼；此外，考慮弱勢家庭常面臨租不好、租不起、租不到等問題，因此推動包租代管政策，多方照顧市民需求。