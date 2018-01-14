〈南部〉（台南）包租代管社宅 房東免付服務費

2018-01-14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央推動社會住宅政策廿萬戶目標，其中八萬戶試辦包租代管，南市第一年度配合一千二百戶。南市都發局表示，經委託業者包租或代租媒合成功後，房東免付任何服務費用，並享有業者的租屋管理，其服務費是由政府負擔。

1200戶享專業管理 委託業者運作已啟動

中央社會住宅政策廿萬戶目標，其中十二萬戶興建，八萬戶包租代管；一○六年度包租代管試辦計畫一萬戶由六都配合，南市獲分配一千二百戶。

都發局表示，南市試辦計畫已與大晟資產管理顧問公司簽約，一月開始啟動，由業者協助包租代管，提供一千二百戶專業出租管理的免費服務名額，民眾若有空屋閒置想要出租，卻又懶得管理，可善加利用這次機會。

還有修繕獎勵、租稅優惠 民眾仍觀望

都發局表示，經業者包租或代租媒合成功後，房東免支付業者任何服務費用，並享有業者的租屋管理，服務費是由政府負擔，還有政府提供的租稅優惠，及每屋修繕獎勵最高一萬元，而且包租案件另享有居家安全險。

至於房客的「好康」，可以市場租金的八折或九折租到房屋，如果房客的家庭成員有低收入戶或中低收入戶、育有未成年子女三人以上、六十五歲以上的老人、身心障礙者或原住民等，還可有租金補助。

不過，這項政府美意，民眾仍持觀望中。因為以往房東私下租屋可以「避稅」，雖然加入這計畫平台，每月租金一萬元以下免納綜所稅，地價與房屋稅也可減免，但是萬一房子未再續租，稅負優惠沒有了，「深怕以後出租就會被納管追稅」。