〈南部〉去年自撞死傷 20至24歲騎士最多

2018-01-14

較前年增加84人

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市交通大隊統計全市一○六年自撞死傷人數，共計四九九六件、五五四六人傷亡，較一○五年增加六十二件、八十四人，增加約一．二六％，因微升引起警方重視，警方發現自撞死傷肇事者年齡，以二十至二十四歲年輕騎士居多，即起將加強取締違規機車。

其中，一○六年全年發生自撞A1死亡車禍共二十六件、死亡二十六人，相較前一年A1二十二件、死亡二十五人，增加四件事故，死亡也增加一人，引發警方重視，特地以大數據分析，提醒民眾小心自撞事故。

交大分析自撞A1交通事故，多發生於夜間及深夜時段，一○六年以四點至六點（五件）最多，其次是晚上六點至八點（四件）；一○五年則以○點至二點（五件）最多、其次是早上六點至八點（四件），交通事故肇因仍以未注意車前狀況和酒駕分居一、二。

A2自撞輕重傷事故，發生時段則以下午四點至六點、下午六點至八點，以及上午八點至十點等上下班時段較為密集，肇事車種以機車四二一七件（佔八十四．四％）最多，肇因以未注意車前狀態九二三件（佔十八．五％）最多，其次酒後駕車二六七件（五．九％），肇事者年齡以二十至二十四歲年輕族群最多。

警方表示，自撞因只有一方當事人，無法由強制險交叉理賠，除非當事人有事先投保「駕駛人傷害險」，否則財損和醫療費用需由自己承擔，若涉及酒駕自撞，保險公司也可拒絕理賠。