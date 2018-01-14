〈南部〉3觀光景點開始收費 在地居民免費

2018-01-14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市三處觀光景點：寶來花賞溫泉公園、金獅湖蝴蝶公園、旗津貝殼館，從今年元月起開始收費，但不少民眾仍不知道。觀光局強調，收費介於十五至五十元不等，但該行政區民眾仍然免費，請遊客留意。

八年前受莫拉克風災重創的六龜寶來溫泉，因寶來花賞溫泉公園於去年十二月試營運後，重新帶來人潮，假日最高吸引三、四千名遊客，觀光局將新鑿取的碳酸氫鹽泉，導入公園，開闢手湯與足湯。

寶來花賞溫泉公園 足湯50元

觀光局提醒，寶來花賞溫泉公園已從今年元月開始收費，足湯五十元，六歲以上未滿十二歲、在學生都收二十五元，但六龜居民及未滿六歲、六十五歲以上民眾免費，門票將作為清潔維護與六龜建設經費。

這幾天寒流來襲，有民眾前往泡湯，卻發現溫度只有三十幾度，愈泡愈冷。觀光局解釋，該口溫泉井水溫度約五十二度，屬弱鹼性，足湯溫度則約四十至四十一度，手湯溫度更低幾度。

金獅湖蝴蝶園 成人30元

此外，觀光局去年大手筆改造的金獅湖蝴蝶園，是全台都會區最大的網室蝴蝶園，擁有大鳳蝶、黑點粉蝶、黃裳鳳蝶等三十多種蝴蝶，數量約三百五十隻。今年元月起也開始收費，成人收費三十元，半票十五元，但三歲以下孩童、設籍三民區居民都免費。

旗津貝殼館 成人30元

觀光局指出，旗津貝殼館元月起同步開始收費，成人三十元，半票十五元，但未滿六歲、年滿六十五歲、身心障礙者、低收入戶、設籍旗津區居民，則維持免費。

崗山之眼春節前啟用 成人80元

至於眾所矚目的「崗山之眼」，是高雄首座天空廊道，預計今年農曆年前啟用，屆時將有一星期免費試營運，接著開始收費，成人票八十元，半票四十元，比照前幾個遊樂區的「在地居民不收費」原則，岡山區居民可免費參觀。