〈南部〉就服員陪伴聽障者 公車站「約會」30天

2018-01-14

〔記者張存薇／台東報導〕偏鄉找工作不易，中高齡聽障者要在偏鄉找工作就更困難了，勞動部台東就業中心長濱就業服務員林秀女熱心助人，連續一個月每天清早就到公車站牌等聽障者林先生上班，以關懷與陪伴打開林先生心房，讓他順利適應職場、穩定工作。

林秀女曾經做過社工，因為家庭因素而中斷，二度就業的她了解求職者的辛苦，因此總是把求職者當朋友，想辦法讓大家都能找到工作、順利工作。她說，因為五十一歲的林先生中度聽障，以前求職可能也不順利、自信心較不足，所以一開始每天早上七點半都到公車站牌等他上班，「就像公車站的約會」，如果沒見到人，就會打電話給林先生的兄長、朋友，想辦法找到人、陪他上班。

慢慢的，林先生願意向林秀女說出心中的疑慮及不安，林秀女則陪同向主管說明，還幫林先生打電話請假，讓林先生慢慢適應新工作，最後穩定上班，也結束這段公車站牌的約會。

林先生說，現在的職場同仁都很友善，也很有耐心指導，對林秀女幫忙找到適合自己的職場，滿懷感謝。

台東就業中心主任吳玉敏表示，高齡或弱勢民眾往往因自身條件，外加偏遠地區交通不便等因素導致求職困難，透過就業中心同仁熱心協助及就促工具運用，能依據個案屬性推介適合理想的職務，若有需要求職的民眾可以撥打台東就業中心電話（089）357126洽詢。