〈南部〉你丟我撿 高雄愛心家具轉贈台東弱勢

2018-01-14

〔記者陳賢義／台東報導〕電視、放箱、洗衣機、床墊、彈簧床，三百件二手家具從高雄送到台東轉贈弱勢家庭，惜物兼做愛心。高雄市你丟我撿服務協會與台東縣政府社會處、台東市公所等單位合作寒冬送暖，讓受贈家庭更換家具，準備過年。

300件二手良品領光

昨天在台東市南京路廣場，各式家具齊備，有餐桌、各式椅子、櫥櫃、床具組，甚至電視、冰箱、洗衣機等家電，應有盡有，都是二手良品，甚至有全新品，一早運到，就吸引弱勢家庭現場登記領取，很快被領光。

縣長黃健庭到場表示，家具等大型物件處理不易，透過回收再利用，並兼具社會關懷的做法更有意義，感謝你丟我撿協會連結搬運公司所蒐集。

你丟我撿服務協會經理秦世誠表示，協會是一群由搬家、貨運、物流及長期擔任志工的人員所組成，透過工作過程發現民眾可堪用的物品如家具、電器等，丟棄後造成環境負擔，暨不環保又浪費資源，透過協會與會員的協助，將所募物資蒐集後，提供給有需要的家庭或社福團體，期待這次活動能夠協助到更多有需要的民眾與團體。

台東縣政府表示，自一○四年五月起開辦實（食）物銀行計畫，為落實此銀行精神，透過集結來自各方企業及民眾的愛心資源，將多餘或即期可食可用的物資，藉由計畫系統以最有效率、發揮最大效益的方式，送到亟需協助的家庭及社區，一○六年度個體戶戶數達一七八九戶，受益人次共五九八○，捐助單位計九十四單位次。