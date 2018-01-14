〈南部〉跌幅25％ 萬丹紅豆價創近年新低

2018-01-14

〔記者葉永騫／萬丹報導〕屏東萬丹紅豆收購價創近年新低，每台斤收購價只有三十六元，比去年平均價格四十八元足足少了十二元，跌幅達二成五，農民叫苦不已，萬丹鄉農會總幹事張枝烈說，去年他早就提出警告進口紅豆將衝擊本土紅豆，農糧署南區分署長姚志旺表示，農民應朝著減少農藥的方向前進，才能提高價錢。

每台斤收購價僅36元 產量又減

萬丹紅豆正值採收期，產量及收購價卻讓農民笑不出來，萬丹鄉老農民陳在說，今年他種植的紅豆收成一分地只有約三百台斤，比去年的四百台斤少，昨天的收購價卻是近年來新低，每台斤只有三十六元，比起去年平均價格四十八元，產量減少價格卻下滑，今年農民恐怕不好過年了。

下雨收割不順 進口量多衝擊大

屏東縣農權會理事長盧同恊認為，最近天氣不好，前幾天下雨造成收割不順，農民怕紅豆長芽而搶收，加上政府禁用巴拉刈，鼓勵使用氯酸納落葉劑，導致收成時間增加一個星期，才讓收購大盤商有機會壓低價格。

萬丹鄉農會總幹事張枝烈說，去年他就已經提出警告，因為進口紅豆量太多，造成國內紅豆滯銷，所以今年農會的契作面積明顯減少，契作紅豆仍能以保證收購價每台斤四十四元收購。萬丹鄉種植紅豆面積約四百公頃，今年農會的契作面積僅三十公頃。

有生產履歷價俏 官員籲少用藥

農糧署南區分署長姚志旺表示，最近幾天他到萬丹鄉產地勘查紅豆生產情況，發現有生產履歷、不使用落葉劑的紅豆，價格仍維持在高檔的六十元，消費者對於農藥的使用相當重視，因此應該從減少農藥使用著手，至於農民抱怨氯酸納沒有巴拉刈好用，乾燥期得花二個小的時間等問題，農政單位正在積極研發巴拉刈的替代農藥。