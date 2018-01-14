〈台北都會〉培訓街友變木工 改造客家公園小農屋

2018-01-14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕天氣冷颼颼，露宿在外的街友最需要被關心，不過有六名街友化身木工巧匠，在北市客家文化主題公園利用枯木製成藝品。原來這六名「無家者」，在長期關心接觸街友的夢想城鄉營造協會，開辦木工班培訓一技之長，北市客家文化基金會與協會合作，讓街友的巧手改造原本幽暗潮濕的小農屋空間，讓小農屋瞬間變得亮眼新穎，成為主題公園一大特色。

客家文化基金會與協會合作，將主題公園內昏暗、堆積雜物的「小農屋」農具間，由協會培育的木工動手「換裝」，這些木工多為無家可歸街友，街友在協會的專業老師指導下，利用回收棧板做成置物架、黑板牆、斷木座椅等設施，讓小農屋變得多功能。

台北市客家事務委員會主委曾年有指出，「無家者」大多是中高齡的失業者或事業挫敗者，除了經濟弱勢外，更要有人陪伴關懷，藉由此次合作提供職訓與群體工作。客委會給付法定的時薪給街友，多了一個打工與增加收入機會。

街友希望未來多點工作機會

街友說，這次學習到木工的技術，希望未來多點工作機會。客家文化基金會表示，協會有專業老師與助教一對一指導每位街友，學習如何製作座椅、家具，街友反映都很不錯，對製作的座椅、架子還會取名，例如座椅取名「搖到外婆橋」，相當有創意，以後也會提供類似機會給街友。

慰勞街友的辛苦，基金會以客家人「做完工」饗宴的主人家民情，由義工提供食材，烹煮晚餐做為答謝。免費提供回收木棧板材料已達上百片的劉姓老闆近日也到現場，看見原本可販售近兩百元的棧板，能被有意義的應用覺得很值得。