〈台北都會〉《台北》高層逼退？動保處長嚴一峯申退獲准

2018-01-14

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲團隊已有廿三位一級首長去職，如今傳出二級機關動保處長嚴一峯也請辭，動保處近年頻出包，而陽明山國家公園管理處日前拆除鄭姓阿嬤的狗場，處理過程被動保人士投訴，再令柯文哲不滿。外傳嚴一峯「太黑」被市府高層逼退，但對外說法是「申請退休」，柯文哲已簽准、後天生效；尷尬的是，嚴一峯明天還要參加動保處尾牙。

嚴一峯是少數具有獸醫師資格的公務員，從前市長郝龍斌任內起，擔任動保處長約八年，延續前處長推動的街貓ＴＮＲ（Trap（誘捕）、Neuter（絕育）、Return（回置））計畫，在他任內，北市約有一半的里響應計畫；去年五月動保處也與公運處合作推「友善狗狗公車」，讓毛小孩免費搭車，七月更啟用北市第二座狗運動公園「潭美毛寶貝快樂公園」。

任內爆北狗南送爭議 推動物之家BOT案惹議

但嚴一峯任內，不僅爆發「北狗南送」爭議，市府為了蓋狗公園，迫遷卓媽媽狗場；動保處也與業者合作，於動物之家設洗狗機，衛工處回報清疏狗毛的專管費用需要一千萬元，動保處遭質疑為了洗狗機砸大錢。此外，動物之家清潔、獸醫、動物救援等業務，也在其任內委外；動物之家原本是垃圾山，嚴一峯去年也力推動物之家ＢＯＴ案，被質疑將公家資源標給廠商。

國民黨市議員陳孋輝去年踢爆，ＢＯＴ案八字沒一撇，柯文哲去年七月於市政會議僅指示評估，嚴一峯隔天卻就接觸赤慶法師，詢問相關團體營運意願，疑為投標廠商鋪路，且未依規定「辦理民間參與公共建設前，應先進行可行性評估」。陳孋輝說，當時即傳出嚴一峯官位不保，但柯文哲苦惱要把嚴一峯「塞在哪個職務」，遲無法處理。

新處長人選 市府︰等產發局通盤考量

對此，北市府發言人劉奕霆證實，指嚴一峯申請退休，柯文哲已經批准，一月十六日生效。嚴一峯昨手機關機，無法取得進一步回應；但產發局長林崇傑說，嚴一峯人生另有規劃。

至於誰要接動保處長？市府人事處說明，依銓敘部規定，政府各職務都有職系，動保處長職系偏向獸醫或農業相關專業，有這兩種背景者才可接任，因此過去由具有獸醫師的嚴一峯擔任處長，新處長人選可能要等產發局未來做通盤考量。