〈台北都會〉顧病嬤不敢睡 9歲孝孫不喊累

2018-01-14

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆月眉國小三年級九歲學生洪立杰，因父母離異，父親長年在外島工作，他與阿嬤從小相依為命，獨自照顧七十歲有糖尿病的阿嬤；基隆海洋獅子會前後任會長被洪立杰的孝行感動，特地到家中拜訪，致贈獎學金給孝順又懂事的洪立杰。

阿嬤起床跌倒 他整晚照顧

一○四年鳳凰颱風來襲時，阿嬤身體不適，當時讀幼稚園大班的立杰，機警地跑到阿嬤朋友家中按門鈴求救，將阿嬤送醫救治；後來又有一次，阿嬤半夜起床跌倒，孝順的立杰整晚不敢睡，趴在床鋪旁照顧阿嬤。

半夜聽到咳嗽 馬上起床倒水

從此以後，阿嬤沒睡，立杰也不敢睡，每天晚上，立杰會幫阿嬤搥背按摩，半夜裡聽到阿嬤咳嗽不止，他也會驚醒，去倒開水給阿嬤喝，還頻頻詢問阿嬤有何需求，深怕阿嬤有意外。

洪立杰：和阿嬤一起最幸福

罹患糖尿病的阿嬤，早晚都需打胰島素，因為阿嬤手無力、視力也變差，小三生立杰早晚幫忙阿嬤打胰島素針，以減輕痛苦；當校長、老師說立杰真懂事、好棒時，他卻說「我不辛苦，我最喜愛能天天和阿嬤在一起，這是我最大的幸福」。

長期關心立杰的老師范師旗，聽到才小三的學生講出這樣的話，忍不住紅了眼眶；校長賴鴻吳說，立杰很懂事，家境雖然不好，但笑口常開，樂觀助人，小小年紀很不簡單。

打破存六年豬公 買按摩枕送嬤

前一陣子，阿嬤因為長年當廚工腰酸背痛，立杰將存了五、六年的豬公打破，到賣場去買按摩枕，結果還差八十元，他跟老闆說是要買給阿嬤的，可是錢不夠，可不可以算便宜點，老闆感動之餘就賣了；阿嬤看到孫子立杰殺豬公，買按摩枕送給她，感動的抱住立杰，不捨的說「你真是我的乖孫子」。