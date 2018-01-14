〈北部〉義診守護特教生 做公益讓他快樂

2018-01-14

〔記者洪美秀／竹市報導〕「做公益不用等有時間」 精神科醫師馬大元，六年來以所學專長幫助特教生達數百人次。他說，快樂是無條件付出時獲得的成就感，行動就能擁有！

馬大元醫師6年幫助數百人次

馬大元從事精神醫療工作廿年，六年前開始到新竹市建功國小特教班提供營養、復健和職能治療等方面的免費醫療諮詢，與家長、老師共同面對特教生的狀況，透過討論、了解孩子，用適合的方法引導，陪伴他們成長，累計已幫助數百人次。

面對自閉、過動、智能不足或其他需要接受特殊教育的孩子，多數家長手足無措，馬大元總是先評估孩子的身心狀況，分享學理知識，讓家長接受孩子的特殊性，再提供飲食、生活、行為、學習等各方面的建議，讓家長學習與孩子相處、教育他們。

馬大元說，特教孩子若能在青春期前，提供正確的引導，都可獲得較好的人生。

輔導行為偏差少年 導向正途

育有四個兒子的馬大元 ，十幾年來也擔任法院及地檢署的義工領隊，輔導吸毒或涉犯刑案的行為偏差少年，他用同理心傾聽他們說出內心話，協助導向正途。

這些孩子大多因家庭功能不佳，感受不到溫暖，一時走錯路，他總是勉勵他們「改變不嫌晚、只要願意，過往印記將成為未來動能」。

馬大元說，因為工作的關係，必須經常接觸心情不佳的患者，做公益卻能讓自己產生快樂的能量，形成正向循環，可說助人助己。