〈北部〉新竹站前風雨走廊、臨停接送區 今開放

2018-01-14

第二階段出口廣場工程完成

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府改造新竹火車站前人行空間，已完成第二階段「出口廣場」工程，圍籬將拆除，今（十四）日起開放右側風雨走廊及汽、機車臨停接送區。

第二階段「出口廣場」工程包括，拆除計程車停車棚、設置風雨走廊，拆除地下道出入口、規劃機車臨停區與遷移YouBike、敲除中華路側花臺，改為三車道汽車臨停接送區，滿足不同旅客接送需求。

市府交通處表示，初期會規劃警力、義交協助引導，讓民眾習慣井然有序的接送方式，並加強宣導機車、自行車停放到適當場所，避免占用人行廣場，落實人本友善空間。

機車停接送區 禁入人行廣場

交通處表示，機車接送區規劃在面對火車站的右手邊、靠近新竹客運總站的區塊，可容納廿輛機車臨停接送，未來機車不能騎進車站前的人行廣場內，避免與行人爭道。

原計程車停車棚拆除後，改成人行出口廣場，並設置風雨走廊供旅客出車站後行走，雨天可避免淋到雨。

火車站前的人行廣場和面對火車站左側的風雨走廊屬第三階段工程，風雨走廊將可連接無障礙電梯與地下道，預計農曆年前完工啟用，屆時人行廣場將可容納一千五百人通行。交通處將設置地面標線和道路指標引導通行。

往香山接送車輛 改停避車彎

交通處表示，過去從竹北往香山方向的接送車輛都會在中華路與林森路口等待左轉，影響後方車流，現已規劃改到站前廣場的避車彎上、下車，可容納十輛車。

香山往竹北方向的接送車輛則維持在火車站前的避車彎上、下車，可容納廿輛車，藉由行車動線分流，讓南、北向車流更順暢。