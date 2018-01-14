〈北部〉《桃園》羅浮美人湯 將打造溫泉一條街

2018-01-14

〔記者李容萍／復興報導〕寒流來襲，天冷泡湯正是時候！市府觀光旅遊局昨舉辦「羅浮溫泉美食嘉年華」活動，即日起上午十點至下午五點開放羅浮溫泉泡腳池（週二休園），昨天首日就吸引不少民眾闔家搶先體驗。

首波水略濁 市府：剛啟動攪動泥層所致

不過，原本標榜泉溫攝氏卅七．三度，泉質呈現無色透明、滑嫩的「美人湯」，首波輸送的溫泉略呈混濁、泥水色，讓遊客有些失望；對此，觀旅局解釋，因溫泉池剛啟動會攪動底層的泥層，等這幾天供水穩定，水色就會越來越清，保證泉質還是很「滑嫩」。

市長鄭文燦出席啟用典禮表示，羅浮溫泉的泉質是碳酸氫鈉泉，有助養顏美容、放鬆心情、調理身體，市府去年八月成功挖掘第一口溫泉井，每日取水量一一○噸，設置三大、三小的泡腳池，同時興建羅浮與義盛污水處理廠，兼顧觀光與生態，總經費五億元，以羅浮泰雅溫泉公園為中心點，持續開挖第二及第三口井，打造「溫泉一條街」；也規劃成立溫泉辦公室，推動溫泉民宿，結合泰雅故事公園、小米園區、羅浮遊客服務中心，加乘溫泉、泰雅二大主題，發展在地觀光新亮點。

鄭文燦說，羅浮溫泉發展歷史很早，在日治時期爺亨溫泉稱為軍官溫泉，小烏來及宇內溪也一樣代表「溫泉」的意思，原民會選定羅浮及爺亨發展溫泉區，除了保存泰雅傳統，也希望能夠創新復興的建設。

市長預告天空滑索 想串聯小烏來

鄭文燦也預告，市府建設復興區，除天空繩橋、小烏來瀑布、水圳、古道等，天空滑索即將在今年動工，分為八○○公尺、三○○公尺兩種長度，把羅浮及小烏來連結在一起，形成角板山、新溪口吊橋、羅浮、小烏來環狀旅遊路線，並滾動式檢討接駁及交通，同時進行復興區路平計畫。