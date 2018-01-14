〈北部〉《桃園》復興景點齊發 湧進2萬1千人次

2018-01-14

新溪口吊橋 下午三點即達2800人次

〔記者李容萍／復興報導〕果然是超級星期六！復興區新增兩景點「新溪口吊橋」、「羅浮溫泉泡腳池」昨天啟用，加上「角板山梅花季活動」同日開跑，市府觀光旅遊局統計，連同前往小烏來風景區的總遊客達到二萬一千人次；其中，採單向通行的「新溪口吊橋」，單日限額二千八百人次登橋，啟用首日也於下午三點許提前達標，由於登橋後湖光水色盡收眼底，遊客把握機會邊走邊拍，橋上不時出現「塞車」景象。

角板山商圈：山上好久沒那麼熱鬧了

市警局交通大隊為避免交通壅塞，上午八點至晚上八點進行沿線交通管制與疏導，一早角板山公園的上台地停車場、下台地仁愛停車場及復興區農會停車場都滿場，北橫公路沿線車龍湧現，部分路段走走停停，路旁也停滿小客車，角板山商圈店家說「山上很久沒有這麼熱鬧了」，昨天光是角板山的遊客量就有一萬三千人次，其次是羅浮溫泉的五千人次，小烏來則有三千人次。

新溪口吊橋啟用典禮由泰雅耆老進行過橋祈福祝禱，市長鄭文燦、復興區長曾志湘、前復興鄉長林信義等人到場，鄭文燦說，推動北橫觀光是升格以來的重點施政項目，「台北有101，復興有303」，新溪口吊橋經過三年六個月重建，主體及周邊工程經費約二億元，全長三○三公尺、橋頭高低差廿三公尺、寬度一．二公尺，是全台最長的懸索橋。

鄭文燦說，改造後的新溪口吊橋很安全、極具觀光價值，復興區公所設置兩接駁路線，紅線（羅浮接駁站—樂信瓦旦公園—溪口台地）、綠線（仁愛停車場—羅浮橋—羅浮接駁站），可串連羅浮溫泉區。

接駁點太遠 老弱婦孺走不動

首日體驗的遊客大讚「橋上風景好美」，只是登橋前從角板山公園步行至售票口付款領票，得先走過七三六個陡峭階梯、約廿分鐘腳程，過橋後從溪口部落的橋端再走至羅馬公路接駁站，又得走上廿分鐘，許多老弱婦孺和身體不適的民眾直呼「好累」，對此，公所已檢討是否將接駁車開到部落專車接送。

新溪口吊橋營運時間為上午九點至下午五點，每週二休園，票價為成人票一百元、優待票七十元，設籍復興區的居民、年滿六十五歲以上民眾、未滿六歲兒童、身心障礙人員持有手冊者免費。