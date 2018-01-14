〈中部〉遙控飛航嘉年華 50架編隊表演

2018-01-14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市遙控飛行科技發展協會昨在太平區頭汴坑溪飛行場，舉辦遙控飛航嘉年華活動，現場展示五十多架各式遙控飛機，並精心安排包含戰機編隊飛行、直升機3D花式飛行表演；協會理事長蔡義盛表示，目前此一場地協會要自行處理，希望中市如同新北市及苗栗縣，會有一個市府提供的完整飛行場。

台中遙控飛航玩家過去苦於無合法場地「玩飛機」，發現頭汴坑溪畔一處空地荒廢多年，且野草叢生，希望能將此塊空地做為飛行場，但水利署開價一年租金加押金要八十萬，經立委盧秀燕協調，租金只要六萬，去年六月啟用。

協會昨舉行遙控飛航嘉年華活動，邀請盧秀燕到場，現場不但展示各式大型遙控飛機，玩家們還秀出自己操作遙控飛機的能力，讓民眾讚嘆不已。

蔡義盛表示，台中飛協成立十四年來，一直沒有固定合法飛行場可使用，去年雖已向水利署租地，但還是希望市府能重視遙控飛行管理，民航法已通過將針對無人機及遙控飛機訂定管理法則，希望市府能重視遙控模型產業及遙控飛行場地的規劃。

蔡義盛說，協會希望能爭取一個屬於中部合法安全的飛行公園場地，並提供涼亭及硬地跑道整建設施等。目前國內只有新北市西盛飛行場及苗栗經國飛場，是公家提供完整飛行場設施。

盧秀燕則呼籲中市府向新北市及苗栗縣政府看齊，以合法管理的方式，在不影響周遭居民安寧的前提下，妥善利用郊區河畔空地，成立陸海空遙控玩具園區，廣納包含遙控飛機、大型遙控車、遙控船等項目。