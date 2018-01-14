〈中部〉業務量增 土地公託夢迎娶賢內助

2018-01-14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有一百五十年歷史的大里永隆福德祠，十三日舉行福德正神迎娶福德婆安座大典，整個迎娶儀式跟台灣嫁女兒古禮一樣，有媒婆、有帶路雞、有米糕、米篩及扛花轎等采禮；而會有此一迎親大典，是因一位郭姓信徒連續三次夢見土地公說要娶土地婆，而促成了此段「姻緣」。

永隆里人口數 12年增一倍

永隆里長林士元及大里杙福興宮董事長張滄沂表示，十二年前，永隆里人數六千多人、兩千多戶，目前永隆里人數已達一萬兩千多人，戶數則有四千戶，整整成長一倍；土地公業務量增大，希望多一位福德婆幫忙照顧廣大里民，廟方因而有此迎娶大典。

3次託夢 要娶福德婆來幫忙

大里永隆福德祠已有一百五十年歷史，福德正神一直沒有土地婆，但最近三個月以來，一位郭姓信徒連續三次夢見福德正神表示，因工作量增加，要娶福德婆來幫忙；前兩次他還不以為意，第三次又夢到，便向廟方反映，廟方擲了三次聖筊，更證明他所夢不虛。

永隆福德祠 昨依古禮迎娶

廟方把此事視為地方大事，雕刻了土地婆神像，而剛好附近大里杙福興宮也有一尊月下老人要開光點睛，便把土地婆安置在福興宮開光點睛，成為月下老人首件促成的婚姻，而福興宮也成了土地婆的娘家。

福德祠為了表示慎重，對於迎娶的時間，選了三個時間向土地公擲筊詢問，土地公選擇了昨天，且昨天又是黃道吉日，不但人間有很多佳偶結婚，永隆福德祠土地公也完成了婚姻大事。

由於地方將此視為大事，一大早，福興宮及永隆福德祠就熱鬧滾滾，永隆福德祠依循傳統迎親采禮，扛著神轎到福興宮迎娶土地婆，沿途施放鞭炮，許多信徒陪著土地婆走到永隆福德祠。