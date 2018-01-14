〈中部〉草地星光音樂會 圓林園歡喜開幕

2018-01-14

〔記者陳冠備／員林報導〕彰化縣首座多功能防災公園「圓林園」於今年一月完工，昨晚在低窪型大草坪中舉行開幕典禮暨草地星光音樂會，吸引數千人潮參與盛會，在旺福樂團等藝人的表演聲中正式啟動。彰化縣長魏明谷受邀與會，對於員林地區新增一處大型的美麗公園感到欣喜，也期盼圓林園防災功能有效解決員林市東區淹水情形。

彰化縣政府為了改善員林市區每逢豪大雨及颱風期間淹水的問題，在員林市員林大道與大勇街興建一座佔地二點五公頃的員林市過溝排水多功能調節滯洪池，總經費約一億八千萬元，可滯洪水量為三一四九○立方公尺，相當於十二點五個標準游泳池水量，平日枯水期，可作為容納五千人的戶外表演場所，成為彰化「秋紅谷」。

縣府日前舉辦正名活動，在三三四件投稿信中，以「圓林園」最獲評審青睞，亦有員林市舊名「圓林仔」之義，也獲得在地鄉親熱烈支持，昨日下午活動開始前即湧入大批民眾，提前享受萬坪草皮上放風箏、聆聽音樂的樂趣。

員林市賴姓市民說，這座公園草地面積超大，帶小孩來放風箏可以很自在，小孩學騎腳踏車也很放心，搭個小帳棚也可以很悠哉的睡午覺，很舒服。來自台中的林小姐說，圓林園草地大，能開放民眾使用的空間比秋紅谷大許多，而且停車也較方便。

魏明谷表示，「圓林園」，意思為員林的新公園，不僅可以解決員林水患問題，市民也可以來這裡休閒運動，同時也可以舉行大型藝文表演活動，未來彰化縣政府將繼續尋覓其他公有設施來建設公園等多功能活動場地，增加更多市民遊憩的空間。