〈中部〉彰化YouBike 今可破1000萬人次

2018-01-14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是今天！彰化公共自行車（YouBike）將可打破一千萬使用人次！

幸運兒將獲贈好禮

彰化YouBike使用人次，昨天官網下午兩點已經來到九九九萬四三五八人次，昨天晚上六點使用人次已累積到九九九萬六一五七人次；彰化縣政府城市暨觀光發展處長馬英傑表示，平均每天使用人次約為六五○○人次，其中以星期五、星期六使用人次最多，約有七、八千人次，由於官網使用人次都是即時更新，因此推估「就是今天」，就會打破一千萬人次。

前後五人也有禮物

馬英傑強調，除了第一千萬人次將頒發獨家微笑好禮福袋，送出YouBike多功能後背包，以及YouBike電子票證儲值二○○○元，而第一千萬人次的前後各五人，也將有好禮相送，也就是將有十一位幸運兒可以獲得禮物，以感謝民眾對於使用YouBike的支持。

馬英傑表示，彰化YouBike從一○三年五月開推動以來，三年多來受到熱烈歡迎，一開始是免費騎乘，到了一○五年二月推動使用者付費，每使用半小時收取五元，仍然成為通學族、通勤族的接駁首選。

馬英傑指出，YouBike除了作為通勤接駁的交通工具之外，未來也將會結合相關活動，讓使用YouBike成為活動的一部分，例如，鼓勵民眾騎YouBike來參加活動，或是推動YouBike小旅行，讓YouBike不只是大眾運輸系統的一部分，也導入休閒觀光元素，成為綠色低碳旅行的主角。