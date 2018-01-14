〈中部〉這座神像 一萬多張金紙做的

2018-01-14

大埤北極殿 玄天上帝降乩

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大埤北極殿奉祀的玄天上帝降乩，指示以柯象的照片用一萬張以上金紙雕塑神像，廟方費時好幾個月找到台南神像雕刻師傅魏介民，花了七個多月才完成，總計用了一萬一千多張金紙打造，昨天安座許多信徒前往參拜。

為乩生柯象安座 供人參拜

大埤鄉大德村北極殿玄天上帝是一百四十多年前柯象受玄天上帝指示蓋廟奉祀，北極殿主委吳茂崧指出，柯象為玄天上帝乩生，臨終前囑咐信徒將其遺體以束材靜燻百日，是台灣現存最早的「木乃伊」。

吳茂崧表示，日治時期柯象木乃伊遭沒收，之後即「消失」，地方數十年來不斷尋找，直到二○一一年獲台灣博物館同意柯象終於返鄉，這幾年來多次來回大埤及台灣博物館。

去年六月玄天上帝降乩，指示廟方發起一人一壽金雕塑神尊，吳茂松說，要用壽金做神像，大家都找不到頭緒，直到九月有一對夫妻前往參拜，告知台南有位雕刻師曾用炮屑做神像，廟方人員前往拜訪才得以完成任務。

台南魏俊邦雕刻研究社師傅魏介民表示，用金紙雕塑神像是第一次，木刻是把多餘木頭削去，紙雕則是「無中生有」，而且要讓金紙自然乾燥才能接下一步驟，耗時還要有好天氣配合，一萬一千零七十三張壽金一張張貼上後，最外層再貼上金箔、上漆，唯妙唯肖令人讚嘆。