〈中部〉寒流5℃虱目魚凍斃 損失逾千萬

2018-01-14

受災面積超過六百公頃

〔記者黃淑莉、林國賢／雲林報導〕超級寒流發威，雲林沿海昨天清晨低溫只有五、六度，文蛤池混養的虱目魚傳出凍死災情，雲林縣府農業處統計，受災面積超過六百公頃、死亡率達二至三成，粗估損失金額超過千萬元，將爭取中央啟動寒害災損救助機制。

這波寒流低溫造成沿海魚塭連續兩天傳出虱目魚凍死災情，前晚到昨天清晨是這波寒流最冷時段，台西、口湖地區漁民一早趕到魚塭查看，看到魚塭上有魚浮起來即打撈起來。

林姓漁民打撈了三、四簍凍傷及凍死的虱目魚便宜賣給盤商，他指著，凍死的魚身上會有紅紅的斑塊，有的則是被凍傷奄奄一息，這些都要趕快撈起來，太久可能會影響水質。

另一位漁民說，氣象預報這波寒流會有十度以下低溫，擔心魚被凍死，魚塭裡擺放了十多部水車，連續四天打水，但仍有零星幾隻被凍死。

雲縣府將爭取災損救助

農業處長林慧如昨天到台西、口湖養殖區勘查，林慧如表示，這次寒害以虱目魚為主，主要是台西、口湖等地文蛤池混養的虱目魚，魚塭水深不夠，尤其是口湖養殖區受損較嚴重。

林慧如表示，雲林文蛤混養虱目魚的面積約有三千公頃，這次受損約有六百公頃，死亡率達二至三成，粗估受損金額超過千萬元。

林慧如說，受損率已超過天然災害救助辦法規定的二成以上，縣府已向農委會漁業署反映，希望中央體恤漁民損失，啟動救助機制。