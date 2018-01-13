〈南部〉南美館八月試營運 強調國際接軌

2018-01-13

年底前開幕 開館首展各界關注

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館預定今年底前正式開幕，開館首展令各界期待，新任館長潘襎昨表示，正以多元視野籌備中；而八月開館試營運，將先在一館（原台南警察署基地）舉辦訪行美國展覽的預展，將南美館帶向國際視野。

潘襎表示，開館展象徵南美館經營走向及發展目標，因此備受關注。他並強調，文化部推動建構台灣美術史觀，即是以美術詮釋文化生命力，因此開館展突破單線單點展覽，將以複數歷史史觀，多重詮釋呈現各主題可能性，並與國際接軌，外界姑且拭目以待。

不過他也透露，開幕之前，將在一館舉辦預展暖身，這項展覽是打算前往美國姊妹城市進行館際交流，出國展覽作品先在南美館亮相，目前正與美國當地美術館洽談，定案後將正式對外公布。

推藝術教育 贈書全市國高中職

為推動藝術教育，南美館準備蔡草如、陳英傑與陳輝東三位藝術家的傳記，致贈給南市一○八所國高中職，昨由教育局長陳修平代表接受，期待學校結合課程教學，讓學生認識台南藝術家及創作歷程，有助藝術文化傳承。南美館董事長陳輝東表示，贈書目的希望讓學生了解台南藝術的過去與現在，從校園教育扎根。

潘襎表示，能獲選國立台灣美術館出版「家庭美術館｜美術家傳記叢書」不容易，一○六年度十本傳記中，除了一位是日本人，其他九位中，台南就占了三位，顯見台南深厚文化底蘊，期待學生透過閱讀進入藝術家的世界，立足台南、放眼全世界，美術館將持續發揮社會教育力量。