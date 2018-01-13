〈南部〉出征登山車亞錦賽 林園中學車隊頂寒流奮進

2018-01-13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園中學自由車隊正秣馬厲兵，準備前進在菲律賓舉辦的二○一八登山車亞錦賽，正值寒流來襲，學生逆風而行約三小時，累到身體晃動，仍奮力踩踏衝刺，魔鬼訓練過程被PO上網路，網友看了直呼：「好感動！」

林園中學自由車隊是國內勁旅，經常在各項賽事穿金戴銀，菲律賓二○一八登山車亞錦賽四月間登場，國手選拔則在三月間舉行，選手們摩拳擦掌爭取國際賽門票。

訓練學生累到身體晃動

一段影片昨被PO上網路，一群穿著單薄的自由車選手在夜色中疾行，畫面中標示「身體還在晃動」，還以為是天冷，原來是學生累到身體開始晃動，還不忘拍下畫面，警惕要保持正確姿勢。

3小時要完成90公里練習

標示地點在屏東大鵬灣，時間正是寒流來襲。林園中學自由車教練黃晉隆表示，當時溫度攝氏十三度，學生正進行林園至大鵬灣且繞圈七圈訓練，他們要在不到三小時完成九十公里。他說，每個季節有不同訓練內容，一般冬天進行長距離訓練，夏天則偏重強度與速度。

寒流提供訓練好時機！曾被自由車商看中並送到義大利集訓的好手王家豪，在受訪時曾指出，他第一次參加國際賽是二○一六年在日本伊豆舉行的亞錦賽，當時路面已經結冰，他因不適應寒冷天氣未能完賽，相當扼腕。他謹記增強訓練強度重要性，第二次國際賽中完賽，現已晉級菁英組。

黃晉隆表示，當國手期間也曾到巴林的沙漠比賽，選手必須能承受酷寒、炎熱、強風、大雨的比賽環境，但他強調，贊助廠商會提供相關護具，選手是在安全狀態下受訓。