〈南部〉台東肉品市場閒置地 擬設低溫物流中心

2018-01-13

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣農魚畜產品品質優良，受限交通因素運銷成本高，台東縣政府農業處利用閒置土地出租招商，已有知名物流大廠通過資格審查，預計下半年即可提供低溫生鮮物流服務，未來也將成立生鮮簡易加工廠，讓台東的好產品以在地品牌更廣為行銷。

台東縣包括雞、豬、海鮮等均需低溫配送，而若釋迦要外銷，也必須冷藏低溫運送，過去大多是農戶或貿易商直接配送，無法整合出擊，農業處長許瑞貴表示，若有全國連鎖的物流廠進駐，也將要求提供在地農漁民較優惠的運輸價格。

下周召開評選會議 最快七月營運

許瑞貴表示，肉品市場今年起已改為台東縣農產股份有限公司，因此利用廠區一點四公頃閒置土地招商，由得標廠商自行興建廠房及相關設施，目前已有知名大廠投標，並通過資格審查，下周將召開評選會議。

他進一步指出，如果順利，最快七、八月即可初步營運，初期先以提供低溫物流服務為主，未來廠商也計畫成立生鮮簡易加工廠，而台東包括豬、雞等經簡易處理，可發展在地自有品牌、以冷藏方式運銷。比如台東在養豬隻一年約八萬隻，縣內使用量約六萬多隻，多餘的豬隻就可以分切、包裝，發展在地品牌。

許瑞貴表示，縣府也爭取兩年六千萬元花東永續發展基金挹注，將同步增設有機農特產集貨場、冷藏冷凍設備，除推廣有機農特產品，也能協助解決產量過剩問題。